***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.06.2023 18:48
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş-İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
09:00-13:30 Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 BIST 100 Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162023
BIST
'
18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,3888
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2167
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.559,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 28,71
|Açılış
|: 1.559,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2061
|25,2636
|% 1,56
|
|Euro
|27,4206
|27,4296
|% 0,80
|
|Sterlin
|31,9757
|32,1361
|% 1,14
|
|Frank
|28,0200
|28,1888
|% 1,21
|
|Riyal
|6,7146
|6,7483
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|6,98
|
|Altın Gr.
|1.561
|1.561
|29,82
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.989
|5.173
|146,00
|
|Çeyrek
|2.502
|2.586
|72,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,14
|18,16
|0,34
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
-
17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH