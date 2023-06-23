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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.06.2023 18:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00205 0,75 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162030


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 44,44 107.798.526 % 10,00  
DERIM 10,34 16.094.894 % 10,00  
DOGUB 12,43 51.555.427 % 10,00  
GOKNR 12,88 149.160.284 % 9,99  
COSMO 86,00 6.649.651 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,2196 25,2513 % 1,51  
Euro 27,3950 27,4750 % 0,96  
Sterlin 31,9757 32,1361 % 1,14  
Frank 28,0200 28,1888 % 1,21  
Riyal 6,7146 6,7483 % 1,54  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 8,12  
Altın Gr. 1.556 1.556 25,38  
Cumhuriyet 10.368 10.524 437,00  
Tam 10.289 10.589 432,15  
Yarım 4.977 5.159 132,00  
Çeyrek 2.496 2.579 65,00  
Gümüş.Ons 22,30 22,34 0,07  
Gümüş Gr. 18,13 18,16 0,34  
B. Petrol 73,57 73,57 -0,57  
Seans Raporu 18:05
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