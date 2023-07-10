***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2023 12:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
SEÇİL ARTAR 04.05.2023 2022- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168500
BIST
'
12:176.252
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 64,92
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:1726,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0654
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:1728,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0772
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:171.613,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.613,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YESIL
|5,72
|101.981.939
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.008.550
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.552.704
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|84.271.108
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|37.105.971
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,80
|76.205.955
|% -7,27
|
|YAPRK
|115,10
|33.203.337
|% -5,66
|
|ICUGS
|8,08
|12.138.543
|% -4,94
|
|DAPGM
|38,68
|32.575.375
|% -4,16
|
|ASTOR
|82,55
|4.272.678.821
|% 1,10
|
|THYAO
|214,30
|3.278.314.002
|% -0,42
|
|ASELS
|61,15
|2.256.909.935
|% 3,56
|
|TUPRS
|90,85
|1.800.236.549
|% 0,06
|
|EREGL
|39,54
|1.781.955.040
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,39
|1.714.552.886
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,66
|401.746.113
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|139.430.381
|% 6,17
|
|YKBNK
|13,05
|973.062.263
|% 0,69
|
|PETKM
|16,31
|1.192.057.080
|% 2,39
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0852
|26,1165
|% 0,30
|
|Euro
|28,6355
|28,6521
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3347
|33,5018
|% 0,03
|
|Frank
|29,2291
|29,4052
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9341
|6,9689
|% 0,20
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,79
|77,79
|-0,68
|