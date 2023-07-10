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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.07.2023 12:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
SEÇİL ARTAR 04.05.2023 2022- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168516


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BIST En Aktif Hisseler12:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 5,72 101.981.939 % 10,00  
TETMT 323,50 3.008.550 % 10,00  
HKTM 60,50 34.552.704 % 10,00  
ISATR 331.210,10 331.210 % 10,00  
AYCES 200,30 84.271.108 % 9,99  
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12:17 Alış Satış %  
Dolar 26,0860 26,1029 % 0,25  
Euro 28,6241 28,6506 % 0,27  
Sterlin 33,3347 33,5018 % 0,03  
Frank 29,2291 29,4052 % 0,12  
Riyal 6,9341 6,9689 % 0,20  
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12:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 -0,01  
Altın Gr. 1.613 1.613 0,93  
Cumhuriyet 10.769 10.952 17,00  
Tam 10.386 10.605 -61,00  
Yarım 5.201 5.327 -30,00  
Çeyrek 2.609 2.663 -16,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,09 0,00  
Gümüş Gr. 19,32 19,35 0,01  
B. Petrol 77,79 77,79 -0,68  
Seans Raporu 12:17
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