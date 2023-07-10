***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2023 12:15
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
SEÇİL ARTAR 04.05.2023 2022- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168543
BIST
'
14:146.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 82,82
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1426,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0687
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1428,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0451
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:141.614,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.614,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:12
|EUPWR
|114,40
|1.431.299.787
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.015.670
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.258.985
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.114.982
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,16
|134.458.499
|% -6,07
|
|ICUGS
|8,03
|15.767.329
|% -5,53
|
|YAPRK
|117,10
|40.273.750
|% -4,02
|
|RAYSG
|31,56
|46.487.633
|% -3,96
|
|AYES
|21,80
|745.342
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,80
|5.610.496.135
|% 1,41
|
|THYAO
|215,40
|4.426.602.369
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,44
|2.996.778.715
|% -0,12
|
|ASELS
|61,40
|2.682.051.779
|% 3,98
|
|TUPRS
|90,15
|2.322.858.896
|% -0,72
|
|EKGYO
|8,44
|2.996.778.715
|% -0,12
|
|ZOREN
|3,65
|467.828.326
|% 1,39
|
|ADESE
|1,72
|198.685.867
|% 6,17
|
|PETKM
|16,40
|1.587.764.782
|% 2,95
|
|YKBNK
|13,05
|1.188.188.784
|% 0,69
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0877
|26,1159
|% 0,30
|
|Euro
|28,5967
|28,6147
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,2796
|33,4465
|% -0,14
|
|Frank
|29,2127
|29,3887
|% 0,07
|
|Riyal
|6,9368
|6,9716
|% 0,24
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,21
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,54
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.396
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.206
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.664
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,02
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|