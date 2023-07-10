***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2023 12:15
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
SEÇİL ARTAR 04.05.2023 2022- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168545
BIST
'
14:136.267
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 80,11
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1326,1159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0784
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1328,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0413
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:131.614,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.614,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:13
|EUPWR
|114,40
|1.431.902.789
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.286.634
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.162.909
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,04
|135.051.288
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,03
|15.767.329
|% -5,53
|
|RAYSG
|31,46
|46.599.371
|% -4,26
|
|YAPRK
|117,10
|40.512.094
|% -4,02
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,70
|5.621.326.720
|% 1,29
|
|THYAO
|215,40
|4.432.843.829
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,43
|2.999.767.545
|% -0,24
|
|ASELS
|61,40
|2.684.646.691
|% 3,98
|
|TUPRS
|90,20
|2.326.711.335
|% -0,66
|
|EKGYO
|8,43
|2.999.767.545
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|469.539.563
|% 1,67
|
|ADESE
|1,71
|198.931.852
|% 5,56
|
|PETKM
|16,40
|1.589.204.250
|% 2,95
|
|YKBNK
|13,05
|1.189.520.333
|% 0,69
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0877
|26,1159
|% 0,30
|
|Euro
|28,5967
|28,6147
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,2810
|33,4479
|% -0,13
|
|Frank
|29,2083
|29,3843
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9366
|6,9713
|% 0,24
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,89
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.395
|10.604
|-62,00
|
|Yarım
|5.206
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,53
|