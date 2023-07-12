***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.07.2023 11:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür. 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı
SEÇİL ARTAR 04.05.2023 2022- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı
MURAT BORUCU 08.06.2020 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170753
BIST
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13:596.335
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -27,98
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
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6.287
En Yüksek
6.379
13:5926,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0569
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
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26,2030
En Düşük
26,0480
13:5928,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0879
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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28,8728
En Düşük
28,3967
13:591.626,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.626,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
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1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler13:57
|VKING
|46,42
|66.356.649
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.576.998
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.398.157
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|16.202.323
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|36.665.922
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.777.588
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|994.673.847
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,20
|136.830.975
|% -8,64
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|TERA
|24,60
|55.112.498
|% -6,82
|
|YKBNK
|13,82
|4.282.625.194
|% 1,47
|
|ISCTR
|14,68
|3.837.061.428
|% 1,10
|
|AKBNK
|22,76
|3.628.983.763
|% 4,02
|
|THYAO
|212,50
|3.416.278.461
|% -1,30
|
|ASTOR
|81,55
|2.788.228.570
|% 1,81
|
|YKBNK
|13,82
|4.282.625.194
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,53
|2.490.116.289
|% 1,43
|
|ISCTR
|14,68
|3.837.061.428
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,99
|661.238.959
|% 0,34
|
|AKBNK
|22,76
|3.628.983.763
|% 4,02
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1453
|26,1506
|% 0,22
|
|Euro
|28,8125
|28,8189
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,6890
|33,8579
|% 0,08
|
|Frank
|29,6481
|29,8267
|% 0,26
|
|Riyal
|6,9530
|6,9879
|% 0,18
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,99
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.483
|10.672
|12,00
|
|Yarım
|5.242
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,47
|0,04
|
|B. Petrol
|79,45
|79,45
|0,05
|