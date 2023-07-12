***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.07.2023 11:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
SEÇİL ARTAR 04.05.2023 2022- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı
MURAT BORUCU 08.06.2020 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170755
BIST
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13:596.335
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -27,98
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
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6.287
En Yüksek
6.379
13:5926,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0536
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
13:5928,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0848
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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28,8728
En Düşük
28,3967
13:591.626,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.626,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
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1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler13:55
|VKING
|46,42
|66.356.649
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.576.998
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.398.157
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|16.202.323
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|36.665.922
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.777.588
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|994.400.173
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,24
|135.834.059
|% -8,48
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|TERA
|24,64
|54.294.918
|% -6,67
|
|YKBNK
|13,84
|4.274.584.732
|% 1,62
|
|ISCTR
|14,68
|3.829.817.005
|% 1,10
|
|AKBNK
|22,76
|3.628.071.177
|% 4,02
|
|THYAO
|212,50
|3.398.741.490
|% -1,30
|
|ASTOR
|81,80
|2.711.881.391
|% 2,12
|
|YKBNK
|13,84
|4.274.584.732
|% 1,62
|
|EKGYO
|8,53
|2.488.099.621
|% 1,43
|
|ISCTR
|14,68
|3.829.817.005
|% 1,10
|
|SKBNK
|3,00
|660.549.401
|% 0,67
|
|AKBNK
|22,76
|3.628.071.177
|% 4,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1442
|26,1497
|% 0,22
|
|Euro
|28,8136
|28,8241
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,6935
|33,8625
|% 0,09
|
|Frank
|29,6469
|29,8255
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9500
|6,9849
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,60
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.482
|10.671
|11,00
|
|Yarım
|5.241
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,48
|0,05
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,04
|