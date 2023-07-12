***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.07.2023 11:04
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
MEHMET BUĞRA GÜLBAY 07.07.2023 2023- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi /2021-2022 Ak Yatırım -Trader/2018-2021 Denizbank Trader Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
MURAT BORUCU 08.06.2020 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170758
BIST
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13:596.335
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -27,98
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.379
13:5926,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0569
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
13:5928,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0879
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
13:591.626,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.626,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler13:59
|VKING
|46,42
|66.356.649
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.576.998
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.398.157
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|16.207.019
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|36.665.922
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.777.588
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|995.834.838
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,24
|137.085.094
|% -8,48
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|IHEVA
|2,24
|71.449.082
|% -6,67
|
|YKBNK
|13,83
|4.287.759.542
|% 1,54
|
|ISCTR
|14,69
|3.840.909.758
|% 1,17
|
|AKBNK
|22,80
|3.636.233.048
|% 4,20
|
|THYAO
|212,80
|3.478.470.425
|% -1,16
|
|ASTOR
|81,90
|2.847.865.920
|% 2,25
|
|YKBNK
|13,83
|4.287.759.542
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,53
|2.491.034.185
|% 1,43
|
|ISCTR
|14,69
|3.840.909.758
|% 1,17
|
|SKBNK
|2,99
|661.314.821
|% 0,34
|
|AKBNK
|22,80
|3.636.233.048
|% 4,20
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1430
|26,1483
|% 0,21
|
|Euro
|28,8172
|28,8253
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,6724
|33,8413
|% 0,03
|
|Frank
|29,6506
|29,8293
|% 0,27
|
|Riyal
|6,9505
|6,9854
|% 0,14
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,64
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.482
|10.670
|10,00
|
|Yarım
|5.241
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,03
|