***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.07.2023 17:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
MURAT BORUCU 08.06.2020 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171579
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0823
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0329
18:0529,1856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1216
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.641,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.641,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.639,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SISE
|47,90
|5.046.881.926
|% 2,57
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|KRDMD
|23,20
|3.746.366.187
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0332
|26,0411
|% -0,33
|
|Euro
|29,1749
|29,2178
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,1154
|34,2864
|% 0,86
|
|Frank
|30,2711
|30,4534
|% 0,95
|
|Riyal
|6,9355
|6,9703
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|1,76
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.576
|10.784
|-42,00
|
|Yarım
|5.288
|5.417
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.652
|2.708
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|20,67
|20,69
|0,42
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
-
17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN