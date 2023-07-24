***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANKISIN Kodu TRYHDFP00466Fonun Süresi 7 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon Yolcu 360 Bilişim A.Ş. (Yolcu360) ile Yolcu 360'ın bağlı ortaklık ve iştiraklerine, pay sahibi olmak amacıyla yatırım yapacaktır. Bu yatırımlar, anonim veya limited şirketlere, sermaye arttırımı/aktarımı, pay devri yoluyla yapılabileceği gibi Yolcu 360'ın yer aldığı grubun içerisinde yeni bir şirket kuruluşunun gündeme gelebilecek yeni bir şirkete kurucu ortak sıfatıyla yatırım yapılması suretiyle de olabilecektir. Bu amaç çerçevesinde, Yolcu360 ve Yolcu360'ın bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak amacıyla kurulan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve aynı şartı sağlayan girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilecektirTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon İhraç Belgesinin "Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar" maddesinde detaylar belirtilmiştir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005754 günlük 2,1Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarErcan Güner 18.10.2022 2021 – Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş – Genel Müdür 2020-2021-Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2019- Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel MüdürŞemsihan KARACA 18.10.2022 2012- Devam Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMurat BORUCU 18.10.2022 2019- Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbu 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSeda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174456BIST