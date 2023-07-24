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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.07.2023 10:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK
ISIN Kodu TRYHDFP00466
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon Yolcu 360 Bilişim A.Ş. (Yolcu360) ile Yolcu 360'ın bağlı ortaklık ve iştiraklerine, pay sahibi olmak amacıyla yatırım yapacaktır. Bu yatırımlar, anonim veya limited şirketlere, sermaye arttırımı/aktarımı, pay devri yoluyla yapılabileceği gibi Yolcu 360'ın yer aldığı grubun içerisinde yeni bir şirket kuruluşunun gündeme gelebilecek yeni bir şirkete kurucu ortak sıfatıyla yatırım yapılması suretiyle de olabilecektir. Bu amaç çerçevesinde, Yolcu360 ve Yolcu360'ın bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak amacıyla kurulan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve aynı şartı sağlayan girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilecektir


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon İhraç Belgesinin "Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar" maddesinde detaylar belirtilmiştir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005754 günlük 2,1

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan Güner 18.10.2022 2021 – Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş – Genel Müdür 2020-2021-Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2019- Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür
Şemsihan KARACA 18.10.2022 2012- Devam Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Murat BORUCU 18.10.2022 2019- Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbu 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174456


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