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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.07.2023 10:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Canan Özdemir 15.06.2023 2023- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi- 2021-2023 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174459


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EDIP 22,94 37.783.663 % 9,97  
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Sterlin 34,5834 34,7569 % 0,07  
Frank 31,0179 31,2047 % -0,02  
Riyal 7,1651 7,2010 % -0,04  
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10:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 2,15  
Altın Gr. 1.702 1.702 0,86  
Cumhuriyet 11.407 11.580 28,00  
Tam 11.133 11.258 -51,00  
Yarım 5.567 5.655 -25,00  
Çeyrek 2.783 2.827 -13,00  
Gümüş.Ons 24,65 24,67 0,04  
Gümüş Gr. 21,36 21,38 0,02  
B. Petrol 80,53 80,53 -0,35  
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