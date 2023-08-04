***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2023 11:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi, BIST?te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu finansal ürünler ortaklık paylarına, pay endekslerine dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içinde organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180555
BIST
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12:237.280
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 58,58
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2326,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0447
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2329,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:231.677,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.677,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:23
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|646.710.657
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.529.686
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.604.553
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.478.272
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.186.678
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,90
|3.903.695.391
|% 1,50
|
|THYAO
|236,40
|2.604.616.248
|% 0,60
|
|KONTR
|248,80
|2.460.098.406
|% -1,15
|
|EKGYO
|8,92
|2.176.656.970
|% 0,68
|
|SMRTG
|86,15
|2.065.274.876
|% 2,93
|
|EKGYO
|8,92
|2.176.656.970
|% 0,68
|
|CEMAS
|3,27
|376.410.297
|% 4,81
|
|GSDHO
|4,76
|515.108.091
|% 0,63
|
|FZLGY
|15,08
|1.459.055.758
|% 5,38
|
|YKBNK
|14,12
|896.531.249
|% 0,43
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9842
|26,9915
|% 0,17
|
|Euro
|29,5232
|29,5414
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,1845
|34,3559
|% 0,09
|
|Frank
|30,6270
|30,8115
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1758
|7,2118
|% 0,17
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,59
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.952
|11.030
|-74,00
|
|Yarım
|5.480
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|0,39
|