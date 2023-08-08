***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır TEFAS Alım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Alım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09.00 – 18:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı Kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.09:00-13:30 TEFAS Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 – 18:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı Kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.hedefportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Türk Lirası bazında getiri sağlamaktır. Fon'un "Katılım Fonu" olması sebebiyle Fon portföyüne yalnızca uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TLKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,003424 1,25Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSeda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181909BIST