***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2023 11:19
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır TEFAS Alım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Alım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09.00 – 18:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı Kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.
09:00-13:30 TEFAS Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 – 18:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı Kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hedefportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi Türk Lirası bazında getiri sağlamaktır. Fon'un "Katılım Fonu" olması sebebiyle Fon portföyüne yalnızca uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,003424 1,25
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181909
BIST