***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra, TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.09:00-13:30 Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra, TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriEkonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%80 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL EndeksiKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00822 3,00Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSeda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181911BIST