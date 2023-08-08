***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2023 12:04
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır. 7
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
SEÇİL ARTAR 04.05.2023 2022- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181952
BIST
'
15:067.436
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -33,72
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0627,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0591
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0629,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0787
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
15:061.674,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.674,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler15:04
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.527.879.561
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.251.866
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.064.438
|% 10,00
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|100.977.394
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,60
|291.852.317
|% -8,47
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|262,00
|8.022.902.088
|% -1,84
|
|KOZAL
|28,28
|4.742.083.134
|% 3,44
|
|ASTOR
|114,70
|4.250.562.363
|% 6,90
|
|ISCTR
|16,38
|3.058.165.833
|% 1,30
|
|YKBNK
|14,87
|2.916.894.351
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,02
|1.938.482.455
|% -1,20
|
|AKFGY
|4,96
|1.011.976.902
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,87
|2.916.894.351
|% 0,20
|
|SKBNK
|3,20
|597.917.660
|% 2,89
|
|ISCTR
|16,38
|3.058.165.833
|% 1,30
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0153
|27,0208
|% 0,22
|
|Euro
|29,5823
|29,6076
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2064
|34,3780
|% -0,54
|
|Frank
|30,6747
|30,8595
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,14
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-7,17
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|11.441
|11.614
|167,00
|
|Tam
|11.180
|11.263
|117,00
|
|Yarım
|5.594
|5.657
|58,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.829
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-1,65
|