***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.08.2023 21:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
MURAT BORUCU 08.06.2020 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188461
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0801
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0117
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.659,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.659,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|150,70
|96.323.792
|% 10,00
|
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|KUYAS
|47,52
|205.318.944
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|EGPRO
|160,60
|159.201.790
|% 10,00
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|16.913.993
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,47
|15.642.466
|% -9,96
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|GSDDE
|9,25
|188.526.808
|% -9,93
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% -0,50
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% -1,58
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% -0,93
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 3,34
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% -3,44
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% -1,44
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% -2,23
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2116
|27,2232
|% 0,30
|
|Euro
|29,5424
|29,5640
|% -0,12
|
|Sterlin
|34,5535
|34,7268
|% 0,09
|
|Frank
|30,7967
|30,9822
|% 0,07
|
|Riyal
|7,2313
|7,2675
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|2,42
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|5,12
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.201
|11.313
|67,00
|
|Yarım
|5.618
|5.682
|33,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.841
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,46
|20,48
|0,12
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem