***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2023 15:41
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
YUNUS ŞAHİN 05.09.2023 2017-2019 A1 Capital Araştırma Uzmanı 2019-2023 İnfo Yatırım Araitırma Uzmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192586
BIST
'
17:378.305
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 123,03
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:3726,8431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:3728,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:371.654,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.654,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:37
|MAGEN
|57,20
|109.201.057
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|19.860.510
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|430.120.727
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|96.872.403
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|359.278.672
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|769.214.740
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|85.990.734
|% -9,97
|
|EREGL
|48,24
|8.872.732.669
|% 3,83
|
|ISCTR
|24,26
|6.615.150.219
|% -1,22
|
|EKGYO
|9,64
|6.337.457.292
|% 4,33
|
|ASELS
|42,22
|5.702.308.597
|% 2,53
|
|THYAO
|244,30
|4.978.959.853
|% -0,29
|
|EKGYO
|9,64
|6.337.457.292
|% 4,33
|
|ISCTR
|24,26
|6.615.150.219
|% -1,22
|
|PETKM
|21,26
|4.762.565.983
|% 4,11
|
|YKBNK
|17,14
|3.694.134.112
|% 1,48
|
|ZOREN
|4,87
|1.025.591.475
|% 0,83
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8341
|26,8431
|% 0,10
|
|Euro
|28,7541
|28,7734
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,3307
|33,4978
|% -0,30
|
|Frank
|29,8981
|30,0782
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1320
|7,1678
|% 0,07
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,02
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.992
|11.081
|-30,00
|
|Yarım
|5.513
|5.562
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,49
|90,49
|-0,11
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 07 artarak (% 1.16 ) 7, 257
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKSGY, KLRHO, SNPAM, FORTE, OYAKC, SKBNK, AKCNS, UMPAS, UFUK, KSTUR
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OFSYM, ISKPL, TATEN, IZENR, ENERY
-
17:51
ENJSA, PENGD, GENTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında