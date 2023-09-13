***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2023 15:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
MURAT BORUCU 08.06.2020 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194420
BIST
'
15:448.147
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -12,80
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.141
En Yüksek
8.236
15:4426,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0971
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
15:4428,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0577
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
15:441.653,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.654,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler15:42
|EBEBK
|74,80
|44.607.279
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|64.402.756
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|1.610.872
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.996.184
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.374.080
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|617.741.589
|% -9,95
|
|OFSYM
|79,05
|179.973.176
|% -8,72
|
|LINK
|89,05
|143.202.362
|% -7,72
|
|SISE
|56,30
|7.275.906.554
|% 3,78
|
|ENKAI
|38,72
|5.642.972.724
|% 1,41
|
|YKBNK
|16,67
|3.908.185.889
|% 2,96
|
|THYAO
|235,10
|3.513.555.469
|% -0,38
|
|ASTOR
|140,30
|2.878.955.173
|% -0,21
|
|YKBNK
|16,67
|3.908.185.889
|% 2,96
|
|ZOREN
|4,94
|976.414.616
|% 0,41
|
|AKGRT
|6,16
|1.103.788.533
|% 8,83
|
|SKBNK
|5,55
|916.850.683
|% 6,12
|
|EKGYO
|8,77
|1.483.900.819
|% -1,13
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9369
|26,9432
|% 0,37
|
|Euro
|28,9730
|28,9866
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,5307
|33,6989
|% 0,20
|
|Frank
|30,0738
|30,2549
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1620
|7,1979
|% 0,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,01
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.447
|14,00
|
|Tam
|11.020
|11.119
|-38,00
|
|Yarım
|5.527
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|0,36
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57TARKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 379 adet işlem
-
15:56BURVA
Yüzde 9.94 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 647 adet işlem
-
15:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, EKGYO
-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 18 artarak (% 0.18 ) 7, 153
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INGRM, BURCE, BARMA, KTLEV, EBEBK, QNBFB, EMKEL, RODRG, BURVA, METUR