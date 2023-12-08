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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.12.2023 09:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon WePlay B.V. (WePlay Ventures) ve WePlay B.V.'nin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerine, pay sahibi olmak amacıyla yatırım yapacaktır. Bu yatırımlar, anonim veya limited şirketlere, sermaye artırımı/aktarımı, pay devri yoluyla yapılabileceği gibi WePlay B.V.'nin yer aldığı grubun içerisinde yurt içinde kuruluşu gündeme gelebilecek yeni bir şirkete kurucu ortak sıfatıyla yatırım yapılması suretiyle de olabilecektir. Bu amaç çerçevesinde, WePlay B.V. ve WePlay B.V.'nin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak amacıyla kurulan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve aynı şartı sağlayan girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilecektir.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00684 günlük 2,625




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223864


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LIDER 141,20 181.078.985 % 150,00  
PENTA 20,70 49.042.708 % 0,00  
QUAGR 5,85 41.881.691 % 0,00  
KLKIM 23,20 41.852.497 % 0,00  
MEDTR 34,26 22.943.532 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9716 28,9756 % 0,20  
Euro 31,2328 31,2429 % -0,07  
Sterlin 36,3197 36,5018 % 0,06  
Frank 32,9317 33,1301 % 0,09  
Riyal 7,6960 7,7346 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,81 23,85 % 0,66  
Platin 916,18 918,71 % 0,66  
Paladyum 979,15 983,84 % 0,66  
Brent Pet. 75,66 75,66 % 0,66  
Altın Ons 2.030,53 2.030,87 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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