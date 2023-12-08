***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.12.2023 09:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon WePlay B.V. (WePlay Ventures) ve WePlay B.V.'nin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerine, pay sahibi olmak amacıyla yatırım yapacaktır. Bu yatırımlar, anonim veya limited şirketlere, sermaye artırımı/aktarımı, pay devri yoluyla yapılabileceği gibi WePlay B.V.'nin yer aldığı grubun içerisinde yurt içinde kuruluşu gündeme gelebilecek yeni bir şirkete kurucu ortak sıfatıyla yatırım yapılması suretiyle de olabilecektir. Bu amaç çerçevesinde, WePlay B.V. ve WePlay B.V.'nin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak amacıyla kurulan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve aynı şartı sağlayan girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilecektir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00684 günlük 2,625
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223864
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0576
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9769
En Düşük
28,8650
18:0531,2429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0222
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.890,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.890,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|PENTA
|20,70
|49.042.708
|% 0,00
|
|QUAGR
|5,85
|41.881.691
|% 0,00
|
|KLKIM
|23,20
|41.852.497
|% 0,00
|
|MEDTR
|34,26
|22.943.532
|% 0,00
|
|INVEO
|46,44
|79.426.479
|% 0,00
|
|ISKPL
|8,04
|19.086.733
|% 0,00
|
|KRVGD
|20,64
|20.139.166
|% 0,00
|
|KONTR
|236,30
|1.371.554.674
|% 0,00
|
|TRILC
|13,24
|129.120.766
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9716
|28,9756
|% 0,20
|
|Euro
|31,2328
|31,2429
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,3197
|36,5018
|% 0,06
|
|Frank
|32,9317
|33,1301
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6960
|7,7346
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|916,18
|918,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,15
|983,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,66
|75,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,53
|2.030,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 7, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 83, 873.00 milyon TL de
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
-
17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında