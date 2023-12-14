***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.12.2023 13:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225775
BIST
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16:137.769
En Düşük
|Değişim
|: 3,18%
|| 239,63
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1329,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0309
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1331,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2267
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:131.897,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.897,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|VRGYO
|24,72
|213.856.795
|% 9,87
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|MAKTK
|5,89
|81.593.451
|% 9,68
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.135.208
|% -9,82
|
|SKYMD
|11,18
|1.190.188.336
|% -9,69
|
|CATES
|68,00
|2.337.872.389
|% -9,63
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|THYAO
|248,90
|6.010.147.559
|% 3,15
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|SASA
|42,54
|2.978.813.250
|% -1,12
|
|ISCTR
|23,82
|4.169.231.878
|% 6,72
|
|YKBNK
|21,54
|3.800.558.942
|% 6,11
|
|MOBTL
|5,36
|732.579.436
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|921.990.615
|% 3,16
|
|AKBNK
|38,54
|4.153.207.447
|% 4,79
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9998
|29,0072
|% 0,11
|
|Euro
|31,7578
|31,7768
|% 0,72
|
|Sterlin
|36,7182
|36,9024
|% 0,67
|
|Frank
|33,2122
|33,4123
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7109
|7,7496
|% 0,13
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,07
|% 0,66
|
|Platin
|938,89
|940,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,27
|1.000,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,84
|75,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,41
|2.035,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:28TURSG
Yüzde 6.26 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 718 adet işlem
-
16:27BSOKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 069 adet işlem
-
16:26KRPLS
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 830, 252 adet işlem
-
16:25INVEO
Yüzde 6.33 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 711 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 60, 967.00 milyon TL de