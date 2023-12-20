***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.12.2023 15:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
ANIL TOKAT 08.12.2023 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş --2021/2023 Philip Capital Menkul Değerler-Müdür-2017-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı 9 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227362
BIST
'
16:347.668
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -57,48
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.625
En Yüksek
7.764
16:3429,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0447
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1371
En Düşük
29,0102
16:3431,9528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
16:341.904,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,30
|Açılış
|: 1.904,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.902,81
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ISGSY
|23,76
|56.580.137
|% 10,00
|
|TETMT
|3.355,00
|15.212.318
|% 10,00
|
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|98.080.308
|% 9,99
|
|KONKA
|49,38
|168.878.850
|% 9,98
|
|ISBTR
|459.000,00
|2.295.000
|% -10,00
|
|KBORU
|47,66
|1.836.429.890
|% -9,99
|
|DERHL
|10,02
|4.084.142
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|44.133.097
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|277.181.489
|% -9,94
|
|THYAO
|242,50
|4.530.606.427
|% -1,14
|
|ISCTR
|23,84
|2.493.977.364
|% 0,08
|
|AKBNK
|39,28
|2.345.471.764
|% 1,03
|
|TUPRS
|149,00
|2.312.366.986
|% 1,15
|
|EREGL
|42,10
|2.209.282.994
|% -2,68
|
|BEGYO
|2,73
|542.049.734
|% -8,08
|
|YKBNK
|20,52
|2.150.721.774
|% -0,58
|
|ISCTR
|23,84
|2.493.977.364
|% 0,08
|
|EKGYO
|7,11
|685.655.081
|% 0,14
|
|ODAS
|8,69
|724.993.917
|% -2,80
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1338
|29,1371
|% 0,15
|
|Euro
|31,9432
|31,9528
|% -0,03
|
|Sterlin
|36,7610
|36,9454
|% -0,40
|
|Frank
|33,6033
|33,8058
|% -0,19
|
|Riyal
|7,7404
|7,7793
|% 0,11
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|961,16
|963,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.219,63
|1.225,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,06
|80,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,22
|2.031,47
|% 0,66
|