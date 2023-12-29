***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.12.2023 12:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230492
BIST
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13:047.437
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 40,97
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0429,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1339
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0432,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0241
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:041.961,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.961,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.877.927
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.466.276
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,25
|11.643.740
|% -59,95
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|40,00
|16.151.397
|% -5,88
|
|MTRYO
|6,74
|1.561.430
|% -3,99
|
|LKMNH
|58,30
|11.078.280
|% -3,80
|
|GUBRF
|146,30
|7.010.878.038
|% 4,57
|
|SKBNK
|4,20
|1.718.821.144
|% 1,45
|
|THYAO
|229,10
|1.582.104.199
|% 0,04
|
|AKBNK
|36,78
|1.362.140.485
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,24
|1.157.827.169
|% 2,83
|
|SKBNK
|4,20
|1.718.821.144
|% 1,45
|
|ISGYO
|15,27
|1.002.248.681
|% 7,69
|
|EKGYO
|6,93
|436.803.186
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,65
|1.094.286.513
|% 2,18
|
|ISCTR
|23,24
|1.157.827.169
|% 2,83
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5510
|29,5556
|% 0,45
|
|Euro
|32,6737
|32,6876
|% 0,04
|
|Sterlin
|37,4175
|37,6052
|% 0,15
|
|Frank
|35,0262
|35,2372
|% 0,85
|
|Riyal
|7,8552
|7,8945
|% 0,38
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,42
|1.005,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.117,24
|1.123,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,15
|2.065,43
|% 0,66
|