***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun amacı, uzun vadeli olarak mutlak getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, Türkiye ve global piyasalar analiz edilerek yatırım öngörüsü oluşturulacak ve bu doğrultuda pozisyon alınacaktır. Fonun yapacağı yatırımlar, yönlü (market directional), mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemlerden oluşabilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230562BIST