***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.12.2023 14:52
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak amacıyla, belirlenen sınırlamalar dâhilinde olmak koşuluyla, kaldıraç kullanabilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono işlemlerini, yapılandırılmış yatırım araçlarını ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığı ile hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230563
BIST
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15:457.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 73,27
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4529,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1288
|Açılış
|: 29,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4532,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0172
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:451.962,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.962,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.459.217
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.661.371
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.066.006
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,40
|45.210.184
|% -5,86
|
|LKMNH
|57,80
|19.042.597
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,60
|9.445.656.817
|% 7,65
|
|THYAO
|229,40
|2.357.270.311
|% 0,17
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|AKBNK
|36,78
|1.976.495.434
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,89
|663.937.868
|% -0,72
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,26
|1.201.935.251
|% 7,62
|
|YKBNK
|19,65
|1.580.858.220
|% 2,18
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5460
|29,5542
|% 0,44
|
|Euro
|32,6674
|32,6781
|% 0,02
|
|Sterlin
|37,5050
|37,6931
|% 0,38
|
|Frank
|35,1676
|35,3795
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8568
|7,8962
|% 0,40
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.007,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,29
|77,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,13
|2.065,44
|% 0,66
|