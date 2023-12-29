***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili Tebliğ?inin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230570BIST