***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.12.2023 14:56
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin analizi, büyüme ve değerleme ölçütleri, şirket finansalları, sermaye getirisi, nakit akışları ve diğer ölçütlerin yanı sıra şirket yönetimi, sektör, ekonomik koşullar ve diğer faktörlere göre oluşan beklentiler dikkate alınır. Oluşturulacak yatırım öngörüsü doğrultusunda orta ve uzun vadeli yatırımlar yapılarak sermaye kazancı ve faiz gelirinin sağlanması ve portföy değerinin artırılması amaçlanır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230571
BIST
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15:457.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 73,27
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4529,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1288
|Açılış
|: 29,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4532,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0172
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:451.962,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.962,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.459.217
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.661.371
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.066.006
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,40
|45.210.184
|% -5,86
|
|LKMNH
|57,80
|19.042.597
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,60
|9.445.656.817
|% 7,65
|
|THYAO
|229,40
|2.357.270.311
|% 0,17
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|AKBNK
|36,78
|1.976.495.434
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,89
|663.937.868
|% -0,72
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,26
|1.201.935.251
|% 7,62
|
|YKBNK
|19,65
|1.580.858.220
|% 2,18
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5460
|29,5542
|% 0,44
|
|Euro
|32,6674
|32,6781
|% 0,02
|
|Sterlin
|37,5050
|37,6931
|% 0,38
|
|Frank
|35,1676
|35,3795
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8568
|7,8962
|% 0,40
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.007,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,29
|77,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,13
|2.065,44
|% 0,66
|