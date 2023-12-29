***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriEkonomik ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin analizi, büyüme ve değerleme ölçütleri, şirket finansalları, sermaye getirisi, nakit akışları ve diğer ölçütlerin yanı sıra şirket yönetimi, sektör, ekonomik koşullar ve diğer faktörlere göre oluşan beklentiler dikkate alınır. Oluşturulacak yatırım öngörüsü doğrultusunda orta ve uzun vadeli yatırımlar yapılarak sermaye kazancı ve faiz gelirinin sağlanması ve portföy değerinin artırılması amaçlanır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230571BIST