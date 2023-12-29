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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.12.2023 15:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230574


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BIST En Aktif Hisseler15:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 11,44 1.327.990 % 10,00  
TARKM 551,50 326.459.217 % 9,97  
TRCAS 19,30 42.661.371 % 9,97  
ANELE 12,24 25.011.204 % 9,97  
KUYAS 53,55 63.433.044 % 9,96  
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15:43 Alış Satış %  
Dolar 29,5460 29,5542 % 0,44  
Euro 32,6674 32,6781 % 0,02  
Sterlin 37,5050 37,6931 % 0,38  
Frank 35,1676 35,3795 % 1,25  
Riyal 7,8568 7,8962 % 0,40  
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15:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,74 23,78 % 0,66  
Platin 1.004,75 1.007,72 % 0,66  
Paladyum 1.119,79 1.124,75 % 0,66  
Brent Pet. 77,29 77,29 % 0,66  
Altın Ons 2.065,13 2.065,44 % 0,66  
Seans Raporu 15:43
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