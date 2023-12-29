***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.12.2023 15:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230574
BIST
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15:457.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 73,27
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4529,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1288
|Açılış
|: 29,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4532,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0172
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:451.962,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.962,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.459.217
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.661.371
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.066.006
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,40
|45.210.184
|% -5,86
|
|LKMNH
|57,80
|19.042.597
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,60
|9.445.656.817
|% 7,65
|
|THYAO
|229,40
|2.357.270.311
|% 0,17
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|AKBNK
|36,78
|1.976.495.434
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,89
|663.937.868
|% -0,72
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,26
|1.201.935.251
|% 7,62
|
|YKBNK
|19,65
|1.580.858.220
|% 2,18
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5460
|29,5542
|% 0,44
|
|Euro
|32,6674
|32,6781
|% 0,02
|
|Sterlin
|37,5050
|37,6931
|% 0,38
|
|Frank
|35,1676
|35,3795
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8568
|7,8962
|% 0,40
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.007,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,29
|77,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,13
|2.065,44
|% 0,66
|