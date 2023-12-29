***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.12.2023 15:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon, toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon?un geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230576
BIST
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15:467.469
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 72,82
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4629,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1289
|Açılış
|: 29,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4632,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0313
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:461.962,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.962,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.459.217
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.661.371
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.066.006
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,40
|45.210.184
|% -5,86
|
|LKMNH
|57,80
|19.042.597
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,60
|9.445.656.817
|% 7,65
|
|THYAO
|229,40
|2.357.270.311
|% 0,17
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|AKBNK
|36,78
|1.976.495.434
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,89
|663.937.868
|% -0,72
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,26
|1.201.935.251
|% 7,62
|
|YKBNK
|19,65
|1.580.858.220
|% 2,18
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5490
|29,5530
|% 0,44
|
|Euro
|32,6900
|32,7042
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,5154
|37,7036
|% 0,41
|
|Frank
|35,1726
|35,3845
|% 1,27
|
|Riyal
|7,8565
|7,8959
|% 0,40
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,75
|23,77
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,71
|1.007,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,11
|2.065,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
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16:01KONKA
Yüzde 7.03 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 582 adet işlem
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HEKTS, SISE
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KONTR, GARAN
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 36 artarak (% 0.71 ) 6, 590
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, DERHL, ANELE, KUYAS, ERCB, TARKM, TRCAS, DIRIT