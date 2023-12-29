***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriYatırım stratejisi kapsamında, Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Fon yatırım ve korunma amacıyla Tebliğ?in 4. maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen tüm varlıklara yatırım yapabilir. Portföyün kompozisyonu, piyasa koşullarının gerektirdiği şekilde portföy yöneticisi tarafından tayin edilecektir. Mutlak getiri hedefini desteklemek adına yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230585BIST