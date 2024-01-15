***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.01.2024 17:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan Güner 15.11.2021 2021 ? Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş ? Genel Müdür 2020-2021-Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2019- Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. ? Genel Müdür Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Şemsihan KARACA 15.11.2021 2012- Devam Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012- Devam Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut AKŞİT 14.12.2022 2013-Devam TEI TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 2003-Devam Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Profesör
ANIL TOKAT 08.12.2023 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş --2021/2023 Philip Capital Menkul Değerler-Müdür-2017-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı 9 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240249
BIST
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18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
18:0533,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0468
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9040
18:051.987,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.987,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0949
|30,1012
|% 0,01
|
|Euro
|32,9898
|33,0076
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,2024
|38,3939
|% -0,11
|
|Frank
|35,0562
|35,2674
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0001
|8,0402
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|913,89
|916,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,07
|977,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,49
|2.053,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
-
17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135