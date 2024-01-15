***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.MEHMET BUĞRA GÜLBAY 07.07.2023 2021-Denizabank A.Ş-SGMK Trader- 2022- Ak Yatırım-Opsiyon ve Türev Trader - 2023 - Liqudity Trading ? Quantitative Trader 5 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.ANIL TOKAT 08.12.2023 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş --2021/2023 Philip Capital Menkul Değerler-Müdür-2017-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı 9 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240254BIST