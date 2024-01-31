Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.01.2024 14:56
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hakan Yalçın Pazarlama Uzmanı 0212 970 8554 hakan.yalcin@hedefportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244335


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:538.471
Değişim :  -0,04% |  -3,06
Açılış :  8.480  
Önceki Kapanış :  8.474  
En Düşük
8.439 En Yüksek
8.503
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICUGS 15,89 15.209.154 % 9,97  
SUMAS 284,00 1.396.144 % 9,97  
BYDNR 36,04 93.768.692 % 9,95  
BAYRK 46,66 28.103.356 % 9,79  
ARDYZ 41,76 354.374.998 % 9,49  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Dolar 30,3537 30,3600 % 0,03  
Euro 32,9212 32,9290 % -0,03  
Sterlin 38,3899 38,5824 % -0,05  
Frank 35,0271 35,2381 % -0,13  
Riyal 8,0701 8,1105 % 0,02  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,16 % 0,66  
Platin 924,09 925,42 % 0,66  
Paladyum 978,55 983,94 % 0,66  
Brent Pet. 81,67 81,67 % 0,66  
Altın Ons 2.039,40 2.039,74 % 0,66  
Seans Raporu 15:51
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru