***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.01.2024 14:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hakan Yalçın Pazarlama Uzmanı 0212 970 8554 hakan.yalcin@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244336
BIST
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15:538.471
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,06
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:5330,3577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0072
|Açılış
|: 30,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:5332,9338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0052
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:531.990,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.990,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ICUGS
|15,89
|15.209.154
|% 9,97
|
|SUMAS
|284,00
|1.396.144
|% 9,97
|
|BYDNR
|36,04
|93.768.692
|% 9,95
|
|BAYRK
|46,66
|28.103.356
|% 9,79
|
|ARDYZ
|41,76
|354.374.998
|% 9,49
|
|KBORU
|151,10
|368.011.951
|% -9,95
|
|HATSN
|72,85
|874.417.312
|% -5,51
|
|MACKO
|83,60
|62.228.496
|% -5,43
|
|CATES
|83,50
|2.473.980.354
|% -5,11
|
|SKYMD
|11,19
|172.760.402
|% -4,11
|
|BINHO
|549,00
|2.614.616.559
|% 4,37
|
|CATES
|83,50
|2.473.980.354
|% -5,11
|
|MIATK
|43,26
|2.238.927.274
|% 3,44
|
|REEDR
|28,54
|1.250.571.067
|% 2,37
|
|MEGMT
|45,70
|1.069.232.118
|% 1,38
|
|QUAGR
|4,04
|229.072.936
|% 0,25
|
|ORCAY
|17,10
|914.715.616
|% 2,76
|
|MIATK
|43,26
|2.238.927.274
|% 3,44
|
|REEDR
|28,54
|1.250.571.067
|% 2,37
|
|LRSHO
|2,55
|84.714.830
|% 2,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3537
|30,3600
|% 0,03
|
|Euro
|32,9212
|32,9290
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,3899
|38,5824
|% -0,05
|
|Frank
|35,0271
|35,2381
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0701
|8,1105
|% 0,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|924,09
|925,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,55
|983,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,67
|81,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,40
|2.039,74
|% 0,66
|