***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.01.2024 15:07
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hakan Yalçın Pazarlama Uzmanı 0212 970 8554 hakan.yalcin@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244467
BIST
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15:558.472
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,92
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:5530,3591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0086
|Açılış
|: 30,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:5532,9317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0073
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:551.990,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.990,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:55
|AVHOL
|35,26
|184.451.789
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|316.320.666
|% 9,97
|
|ICUGS
|15,89
|15.209.154
|% 9,97
|
|EKIZ
|48,98
|2.430.500
|% 9,97
|
|SUMAS
|284,00
|1.396.144
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.037.638
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|BINHO
|550,50
|2.617.366.725
|% 4,66
|
|CATES
|83,30
|2.479.337.251
|% -5,34
|
|MIATK
|43,26
|2.241.606.504
|% 3,44
|
|EKGYO
|9,99
|1.493.201.774
|% -1,58
|
|REEDR
|28,62
|1.255.694.359
|% 2,65
|
|EKGYO
|9,99
|1.493.201.774
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,58
|119.195.704
|% 1,94
|
|ODAS
|9,37
|668.495.653
|% 2,07
|
|AKFGY
|2,05
|142.568.930
|% 1,49
|
|QUAGR
|4,04
|229.181.039
|% 0,25
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3520
|30,3591
|% 0,03
|
|Euro
|32,9234
|32,9317
|% -0,02
|
|Sterlin
|38,3870
|38,5795
|% -0,06
|
|Frank
|35,0273
|35,2383
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0701
|8,1106
|% 0,02
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,20
|925,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,56
|983,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,05
|2.039,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:55
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16:10MACKO
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 83.55 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 086 adet işlem
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16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ENKAI, BIMAS
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 01 kaybederek (% -0.09 ) 7, 466
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16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BYDNR, MRSHL, DOBUR, EGPRO, BAKAB, AKSUE, AVHOL, BURVA, SNPAM
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16:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAYLA, DIRIT, KBORU, ORMA