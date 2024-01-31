***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.01.2024 15:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hakan Yalçın Pazarlama Uzmanı 0212 970 8554 hakan.yalcin@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244537
BIST
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15:598.478
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,20
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:5930,3569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:5932,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:591.989,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.989,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:57
|AVHOL
|35,26
|184.486.026
|% 9,98
|
|ICUGS
|15,89
|15.209.154
|% 9,97
|
|SUMAS
|284,00
|1.396.144
|% 9,97
|
|BYDNR
|36,04
|93.833.348
|% 9,95
|
|BAYRK
|46,66
|28.103.356
|% 9,79
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.151.567
|% -9,95
|
|CATES
|81,90
|2.511.071.637
|% -6,93
|
|BINHO
|549,00
|2.622.134.356
|% 4,37
|
|CATES
|81,90
|2.511.071.637
|% -6,93
|
|MIATK
|43,34
|2.246.626.189
|% 3,63
|
|REEDR
|28,62
|1.262.986.846
|% 2,65
|
|MEGMT
|45,48
|1.077.859.636
|% 0,89
|
|ODAS
|9,36
|670.545.708
|% 1,96
|
|QUAGR
|4,04
|229.901.927
|% 0,25
|
|ORCAY
|17,13
|918.749.478
|% 2,94
|
|MIATK
|43,34
|2.246.626.189
|% 3,63
|
|REEDR
|28,62
|1.262.986.846
|% 2,65
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3525
|30,3587
|% 0,03
|
|Euro
|32,9233
|32,9345
|% -0,01
|
|Sterlin
|38,3889
|38,5814
|% -0,05
|
|Frank
|35,0357
|35,2468
|% -0,10
|
|Riyal
|8,0702
|8,1107
|% 0,02
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|924,09
|925,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,55
|983,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,67
|81,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,40
|2.039,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12HATSN
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 998, 342 adet işlem
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16:10MACKO
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 83.55 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 086 adet işlem
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16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ENKAI, BIMAS
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 01 kaybederek (% -0.09 ) 7, 466
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BYDNR, MRSHL, DOBUR, EGPRO, BAKAB, AKSUE, AVHOL, BURVA, SNPAM