***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.01.2024 15:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hakan Yalçın Pazarlama Uzmanı 0212 970 8554 hakan.yalcin@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244541
BIST
'
15:598.478
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,20
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:5930,3569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:5932,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:591.989,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.989,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EGPRO
|182,60
|112.303.287
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.179.090
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.806.464
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|701.415.678
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.486.026
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.525.540
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|THYAO
|269,50
|4.581.153.690
|% -0,92
|
|BINHO
|547,50
|2.628.126.100
|% 4,09
|
|CATES
|82,70
|2.530.015.587
|% -6,02
|
|MIATK
|43,52
|2.252.433.781
|% 4,07
|
|EREGL
|43,28
|2.222.609.928
|% -0,14
|
|EKGYO
|10,00
|1.504.531.236
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,68
|531.595.350
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,28
|2.105.922.947
|% -1,33
|
|AKFGY
|2,07
|154.746.260
|% 2,48
|
|YKBNK
|21,68
|1.636.840.450
|% 0,46
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3508
|30,3569
|% 0,02
|
|Euro
|32,9283
|32,9394
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,3889
|38,5814
|% -0,05
|
|Frank
|35,0351
|35,2461
|% -0,10
|
|Riyal
|8,0705
|8,1110
|% 0,02
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,20
|925,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,56
|983,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,05
|2.039,49
|% 0,66
|