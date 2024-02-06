***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş- İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.09:00-13:30 Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde mutlak bir getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmaktır. Bu süreçte Fon, donanım devrelerine kodlanmış mantıksal, algoritmik ve istatistiksel tanımlar üzerine inşa edilmiş varlık dağılım modeli kullanarak yatırımcının uzun vadeli potansiyel getirisinin artırılmasını hedeflemektedir. Varlık dağılım modeli, yüksek teknoloji ve donanımlarla oluşturulmuş kodlama ile fonun işlem yapabileceği varlıklar arasında piyasada oluşan fiyat uyuşmazlıklarının belirlenmesi ve belirlenen uyuşmazlıklar için yüksek hızda işlem gerçekleştirilmesi ile aktif olarak yönetilir. Ayrıca, arbitraj amaçlı "piyasa nötr" işlemler dışında Yönetici'nin belirleyeceği yönlü stratejiler çerçevesinde alınabilecek pozisyonlar ile ana strateji desteklenebilir ve beklenen getiriyi yükseltmek için stratejiler geliştirilebilir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247027BIST