Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.02.2024 09:54
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş- İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
09:00-13:30 Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde mutlak bir getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmaktır. Bu süreçte Fon, donanım devrelerine kodlanmış mantıksal, algoritmik ve istatistiksel tanımlar üzerine inşa edilmiş varlık dağılım modeli kullanarak yatırımcının uzun vadeli potansiyel getirisinin artırılmasını hedeflemektedir. Varlık dağılım modeli, yüksek teknoloji ve donanımlarla oluşturulmuş kodlama ile fonun işlem yapabileceği varlıklar arasında piyasada oluşan fiyat uyuşmazlıklarının belirlenmesi ve belirlenen uyuşmazlıklar için yüksek hızda işlem gerçekleştirilmesi ile aktif olarak yönetilir. Ayrıca, arbitraj amaçlı "piyasa nötr" işlemler dışında Yönetici'nin belirleyeceği yönlü stratejiler çerçevesinde alınabilecek pozisyonlar ile ana strateji desteklenebilir ve beklenen getiriyi yükseltmek için stratejiler geliştirilebilir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247027


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:268.850
Değişim :  0,84% |  73,68
Açılış :  8.811  
Önceki Kapanış :  8.777  
En Düşük
8.802 En Yüksek
8.852
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 84,15 47.057.580 % 10,00  
TETMT 7.895,00 3.450.115 % 10,00  
MARKA 73,80 2.382.264 % 9,99  
DOFER 55,05 125.832.742 % 9,99  
REEDR 37,90 56.434.919 % 9,98  
daha fazla
10:26 Alış Satış %  
Dolar 30,5676 30,5717 % 0,05  
Euro 32,9076 32,9202 % 0,19  
Sterlin 38,2667 38,4586 % 0,19  
Frank 35,0164 35,2274 % 0,16  
Riyal 8,1263 8,1670 % 0,04  
daha fazla
10:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,40 22,44 % 0,66  
Platin 903,97 904,89 % 0,66  
Paladyum 962,19 965,79 % 0,66  
Brent Pet. 78,18 78,18 % 0,66  
Altın Ons 2.028,04 2.028,39 % 0,66  
Seans Raporu 10:26
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru