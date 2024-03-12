***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMURAT BORUCU 12.03.2024 Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar LisansıŞemsihan KARACA 15.11.2021 2012- Devam Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012- Devam Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMahmut AKŞİT 14.12.2022 2013-Devam TEI TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 2003-Devam Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde ProfesörANIL TOKAT 08.12.2023 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş --2021/2023 Philip Capital Menkul Değerler-Müdür-2017-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı 9 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMURAT BORUCU 12.03.2024 Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258163BIST