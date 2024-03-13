***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.03.2024 16:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Murat Borucu
İlhami Akkum
Menderes Mehmet Tevfik TÜREL
Ebru TÜREL
Mehmet URCU
Fahri Mustafa İNCE
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT BORUCU 12.03.2024 Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
SEÇİL ARTAR 04.05.2023 2022- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258478
BIST
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17:028.965
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -103,57
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
17:0232,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0448
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
17:0235,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0986
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
17:022.235,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,00
|Açılış
|: 2.236,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ARTMS
|54,25
|105.088.218
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.721.658
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|BORSK
|43,22
|1.064.554.515
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.852.427
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,25
|6.425.137.081
|% -0,45
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|OBAMS
|50,80
|3.908.359.990
|% 6,95
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|EKGYO
|10,75
|1.378.690.584
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,19
|617.362.790
|% 0,39
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0949
|32,0984
|% 0,14
|
|Euro
|35,1433
|35,1621
|% 0,32
|
|Sterlin
|41,6118
|41,8204
|% -0,47
|
|Frank
|37,0914
|37,2773
|% -0,43
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,39
|24,42
|% 0,66
|
|Platin
|932,25
|933,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,42
|1.075,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,66
|83,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,91
|2.166,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
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17:15EYGYO
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 336, 606 adet işlem
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17:13XU100
Endeks 8, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 75, 926.00 milyon TL de
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17:11DGGYO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 38.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 557 adet işlem
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17:10SEKFK
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 557, 006 adet işlem
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17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, OYAKC, ASTOR