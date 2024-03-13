***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.03.2024 16:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT BORUCU 12.03.2024 Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
YUNUS ŞAHİN 05.09.2023 2017-2019 A1 Capital Araştırma Uzmanı 2019-2023 İnfo Yatırım Araitırma Uzmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258480
BIST
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17:018.976
En Düşük
|Değişim
|: -1,03%
|| -93,15
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
17:0132,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0454
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
17:0135,1252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0751
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
17:012.236,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,07
|Açılış
|: 2.236,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ARTMS
|54,25
|105.292.523
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.752.766
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.088.081.724
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.870.676
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,75
|6.536.977.606
|% -0,27
|
|EREGL
|44,72
|4.517.999.166
|% -1,24
|
|YKBNK
|22,48
|4.328.318.655
|% -3,52
|
|OBAMS
|50,55
|3.951.628.432
|% 6,42
|
|ISCTR
|10,76
|3.823.987.324
|% -2,80
|
|ISCTR
|10,76
|3.823.987.324
|% -2,80
|
|YKBNK
|22,48
|4.328.318.655
|% -3,52
|
|EKGYO
|10,76
|1.387.047.429
|% -0,09
|
|ZOREN
|5,19
|618.164.838
|% 0,39
|
|EREGL
|44,72
|4.517.999.166
|% -1,24
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0948
|32,0988
|% 0,14
|
|Euro
|35,1144
|35,1252
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,6264
|41,8351
|% -0,44
|
|Frank
|37,0872
|37,2731
|% -0,44
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|930,44
|931,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,60
|1.072,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,73
|83,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,91
|2.164,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15EYGYO
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 336, 606 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 8, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 75, 926.00 milyon TL de
-
17:11DGGYO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 38.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 557 adet işlem
-
17:10SEKFK
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 557, 006 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, OYAKC, ASTOR