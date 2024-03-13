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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.03.2024 16:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT BORUCU 12.03.2024 Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
ANIL TOKAT 08.12.2023 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş --2021/2023 Philip Capital Menkul Değerler-Müdür-2017-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı 9 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258515


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTMS 54,25 105.292.523 % 10,00  
FONET 38,50 951.752.766 % 10,00  
TETMT 13.695,00 63.362.448 % 10,00  
KSTUR 7.055,00 18.830.130 % 9,98  
LMKDC 33,08 1.088.081.724 % 9,97  
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Dolar 32,0930 32,0976 % 0,14  
Euro 35,1438 35,1589 % 0,31  
Sterlin 41,6264 41,8351 % -0,44  
Frank 37,0872 37,2731 % -0,44  
Riyal 8,6761 8,7196 % -0,42  
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17:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,33 24,37 % 0,66  
Platin 930,44 931,99 % 0,66  
Paladyum 1.069,60 1.072,43 % 0,66  
Brent Pet. 83,73 83,73 % 0,66  
Altın Ons 2.163,91 2.164,32 % 0,66  
Seans Raporu 17:03
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