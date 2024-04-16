***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2024 16:13
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK SAKLAMA A.Ş.
ISIN Kodu TRYHDFP00763
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Son iki yılı tasfiye dönemi olmak üzere 10(On) yıldır.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, Forte Kitle Fonlama Platformu AŞ nezdindeki Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformunda (www.fontr.com.tr) yer alan girişim şirketleri başta olmak üzere, kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından listeye alınan diğer kitle fonlama platformlarında yer alan girişim şirketlerine, üretim ve teknoloji alanında çalışma yürüten ve sermaye ihtiyacı bulunan girişim şirketlerine, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alımına esas fiyat, her haftanın son işgünü hesaplanan fiyattır ve hesaplamayı takip eden ilk iş gününde ilan edilir. Alım talimatları yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alımına esas fiyat üzerinden yerine getirilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00274 1
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HASAN CENGİZ BAYRAK
MURAT KUTAY PAİLER
MURAT BORUCU
ŞEMSİHAN KARACA
ERCAN GÜNER
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Hakan Yalçın Pazarlama Uzmanı 0212 970 8554 hakan.yalcin@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272910
BIST