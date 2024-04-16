***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK SAKLAMA A.Ş.ISIN Kodu TRYHDFP00763Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Son iki yılı tasfiye dönemi olmak üzere 10(On) yıldır.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, Forte Kitle Fonlama Platformu AŞ nezdindeki Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformunda (www.fontr.com.tr) yer alan girişim şirketleri başta olmak üzere, kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından listeye alınan diğer kitle fonlama platformlarında yer alan girişim şirketlerine, üretim ve teknoloji alanında çalışma yürüten ve sermaye ihtiyacı bulunan girişim şirketlerine, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı alımına esas fiyat, her haftanın son işgünü hesaplanan fiyattır ve hesaplamayı takip eden ilk iş gününde ilan edilir. Alım talimatları yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alımına esas fiyat üzerinden yerine getirilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00274 1Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHASAN CENGİZ BAYRAKMURAT KUTAY PAİLERMURAT BORUCUŞEMSİHAN KARACAERCAN GÜNERİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHakan Yalçın Pazarlama Uzmanı 0212 970 8554 hakan.yalcin@hedefportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272910BIST