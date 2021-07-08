***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 10:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,49
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,49
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2251237,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,309
- Kurucu (%)
% 28,327
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 59,982
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,034
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,682
d) Diğer Giderler (%)
% 0,975
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021-2. Dönem.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948278
BIST
10:011.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.389
En Düşük
1.387
10:018,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:0110,3251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0746
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3325
En Düşük
10,2314
10:01503,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 503,30
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% 62,98
|
|TUREX
|11,57
|2.989.491
|% 9,98
|
|BASCM
|11,76
|30.647
|% 3,89
|
|AYES
|18,16
|398.529
|% 2,66
|
|AGYO
|2,35
|38.677.744
|% 2,62
|
|KATMR
|3,11
|1.515.531
|% -9,86
|
|BURVA
|22,56
|7.496.470
|% -2,17
|
|BALAT
|5,00
|14.645
|% -1,96
|
|KRONT
|57,15
|145.104
|% -1,47
|
|EGPRO
|27,10
|27.100
|% -1,24
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|808.574.493
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|PETKM
|5,36
|416.671.788
|% 0,00
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% 0,00
|
|PETKM
|5,36
|416.671.788
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|808.574.493
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7140
|8,7220
|% 0,42
|
|Euro
|10,3026
|10,3098
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,9426
|12,0025
|% -0,08
|
|Frank
|9,3679
|9,4244
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,78
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,27
|