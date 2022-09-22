***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiEski UnvanHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Yeni UnvanHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/09/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "HedefPortföy Birinci Hisse Senedi Fon"un unvanı"HedefPortföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon'u" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064669BIST