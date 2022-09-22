***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
22.09.2022 15:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/09/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "
Hedef
Portföy Birinci Hisse Senedi Fon
"un unvanı"
Hedef
Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon'u
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064669
BIST
15:263.300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 53,91
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:2618,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:2618,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1678
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:26988,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,68
|Açılış
|: 988,20
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KMPUR
|49,72
|116.413.881
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.517.049
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.528.155
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.511.010
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.217.073
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|117.583.398
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|175.311.496
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|339.791.429
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.067.356
|% -9,78
|
|THYAO
|71,50
|3.039.714.845
|% 2,51
|
|EKGYO
|4,05
|2.551.734.328
|% 3,85
|
|SISE
|27,58
|2.169.803.453
|% 2,68
|
|YKBNK
|7,21
|1.853.606.523
|% 3,15
|
|AKBNK
|11,76
|1.804.210.573
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,05
|2.551.734.328
|% 3,85
|
|YKBNK
|7,21
|1.853.606.523
|% 3,15
|
|ZOREN
|4,20
|964.341.814
|% 6,06
|
|ISCTR
|8,20
|1.610.636.568
|% 3,40
|
|AKBNK
|11,76
|1.804.210.573
|% 2,08
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3609
|18,3654
|% 0,21
|
|Euro
|18,1704
|18,1850
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,7455
|20,8496
|% 0,73
|
|Frank
|18,6934
|18,8060
|% -1,05
|
|Riyal
|4,8669
|4,8913
|% 0,20
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|1,49
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.678
|6.762
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|1,23
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39KIMMR
Yüzde 8.80 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 912, 613 adet işlem
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15:38KUYAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 421, 695 adet işlem
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15:37XU100
Endeks 3, 310 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 39, 985.00 milyon TL de
-
15:37SMRTG
Yüzde 8.29 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 696, 526 adet işlem
-
15:36HUNER
Yüzde 5.06 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 101, 374 adet işlem