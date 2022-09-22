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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

22.09.2022 15:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/09/2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "
 Hedef
 Portföy Birinci Hisse Senedi Fon
 
"un unvanı"
 Hedef 
Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon'u
 
" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064669


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Tam 6.678 6.762 -34,00  
Yarım 3.254 3.302 -18,00  
Çeyrek 1.632 1.652 -8,00  
Gümüş.Ons 19,68 19,71 0,13  
Gümüş Gr. 11,59 11,61 0,06  
B. Petrol 91,06 91,06 1,23  
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