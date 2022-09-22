***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiEski UnvanHedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları FonuYeni UnvanHedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/09/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "HedefPortföy Birinci Borçlanma Araçları Fon"un unvanı "HedefPortföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon'u" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064671BIST