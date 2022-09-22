***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
22.09.2022 15:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Yeni Unvan
Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/09/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "
Hedef
Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fon
"un unvanı "
Hedef
Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon'u
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064671
BIST
15:103.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 43,01
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
15:1018,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:1018,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1649
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:10987,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,19
|Açılış
|: 987,71
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:10
|KMPUR
|49,72
|115.749.323
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.499.425
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.523.323
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.132.876
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.094.766
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|116.094.943
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|86.671.320
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|339.270.332
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.842.043
|% -9,78
|
|THYAO
|70,60
|2.537.909.137
|% 1,22
|
|EKGYO
|4,06
|2.441.388.511
|% 4,10
|
|SISE
|27,58
|1.945.625.594
|% 2,68
|
|YKBNK
|7,19
|1.814.330.717
|% 2,86
|
|AKBNK
|11,68
|1.704.237.154
|% 1,39
|
|EKGYO
|4,06
|2.441.388.511
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,19
|1.814.330.717
|% 2,86
|
|ZOREN
|4,03
|804.219.099
|% 1,77
|
|ISCTR
|8,15
|1.542.561.162
|% 2,77
|
|AKBNK
|11,68
|1.704.237.154
|% 1,39
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3630
|18,3700
|% 0,23
|
|Euro
|18,1748
|18,1939
|% 0,91
|
|Sterlin
|20,7334
|20,8373
|% 0,67
|
|Frank
|18,6641
|18,7765
|% -1,20
|
|Riyal
|4,8677
|4,8921
|% 0,22
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,39
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,78
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.751
|-8,00
|
|Tam
|6.674
|6.760
|-36,00
|
|Yarım
|3.252
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|90,97
|90,97
|1,14
|