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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

03.10.2022 12:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

ih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "
 
 Hedef
 
 Portföy Artı Serbest Fon
 
"un unvanı "
 
 Hedef 
 
Portföy Artı Serbest (TL) Fon
" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066725


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 1.579.165 % 10,00  
BARMA 49,98 80.767.259 % 9,99  
SODSN 24,72 351.971 % 9,96  
KONTR 64,10 605.303.719 % 9,95  
ZOREN 3,92 177.369.404 % 9,80  
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15:25 Alış Satış %  
Dolar 18,5560 18,5721 % 0,38  
Euro 18,1524 18,1789 % 0,23  
Sterlin 20,7605 20,8646 % 0,76  
Frank 18,6938 18,8064 % 0,13  
Riyal 4,9226 4,9473 % 0,26  
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15:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 3,83  
Altın Gr. 994 995 6,39  
Cumhuriyet 6.649 6.749 25,00  
Tam 6.693 6.746 14,00  
Yarım 3.256 3.295 4,00  
Çeyrek 1.633 1.648 2,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,42 0,37  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 0,28  
B. Petrol 88,67 88,67 3,53  
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