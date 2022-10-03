***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
03.10.2022 12:32
ih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "
Hedef
Portföy Artı Serbest Fon
"un unvanı "
Hedef
Portföy Artı Serbest (TL) Fon
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066725
BIST
15:273.291
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 111,11
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.298
En Düşük
3.196
15:2718,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0695
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5712
En Düşük
18,4910
15:2718,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0478
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
15:27996,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,11
|Açılış
|: 996,33
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
996,38
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler15:25
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.767.259
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|605.303.719
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|177.369.404
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.522.657
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|437.274
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.353.069
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|25.182.253
|% -7,04
|
|THYAO
|75,25
|4.620.349.180
|% 6,59
|
|SASA
|71,10
|2.487.876.887
|% 4,25
|
|TUPRS
|314,60
|1.702.151.286
|% 8,63
|
|YKBNK
|7,38
|1.391.475.395
|% 4,38
|
|ASELS
|30,14
|1.330.773.065
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,99
|1.189.298.229
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,38
|1.391.475.395
|% 4,38
|
|ODAS
|6,49
|814.519.443
|% 2,37
|
|AKBNK
|11,79
|1.252.658.043
|% 4,43
|
|ISCTR
|7,87
|815.178.420
|% 4,65
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5560
|18,5721
|% 0,38
|
|Euro
|18,1524
|18,1789
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,7605
|20,8646
|% 0,76
|
|Frank
|18,6938
|18,8064
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9226
|4,9473
|% 0,26
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,83
|
|Altın Gr.
|994
|995
|6,39
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|25,00
|
|Tam
|6.693
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.256
|3.295
|4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,28
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|3,53
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Seans Raporu
15:25
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