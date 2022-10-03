***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "HedefPortföy Artı Serbest Fon"un unvanı "HedefPortföy Artı Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066725BIST