***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
08.11.2022 16:15
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Artı Serbest Fon
Yeni Unvan
Hedef Portföy Artı Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/10/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "
Hedef
Portföy Artı Serbest Fon
"un unvanı "
Hedef
Portföy Artı Serbest (TL) Fon
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078047
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1198
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2128
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7478
En Düşük
18,4643
18:051.024,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 29,26
|Açılış
|: 1.024,41
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.025,23
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5906
|18,5978
|% 0,65
|
|Euro
|18,7333
|18,7465
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,4377
|21,5452
|% 1,04
|
|Frank
|18,8022
|18,9155
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|37,83
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|25,58
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.809
|6.878
|130,00
|
|Yarım
|3.318
|3.363
|64,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,42
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,20
|