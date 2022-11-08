***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiEski UnvanHedef Portföy Artı Serbest FonYeni UnvanHedef Portföy Artı Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi11/10/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2022 tarih ve E-122390330504-25518 sayılı yazısı ile "HedefPortföy Artı Serbest Fon"un unvanı "HedefPortföy Artı Serbest (TL) Fon" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078047BIST