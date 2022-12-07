***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
07.12.2022 14:13
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
07/12/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2022 tarih ve E-12233903-305.04-27952 sayılı yazısı ile "
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
"un unvanı "
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon
" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085155
BIST
15:324.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -41,72
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
15:3218,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:3219,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1012
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6190
En Düşük
19,4674
15:321.061,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.061,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:30
|YESIL
|4,40
|60.217.127
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|506.914.365
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|188.394.822
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|29.368.762
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.010.698
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,37
|34.756.630
|% -7,76
|
|HEDEF
|21,70
|21.175.061
|% -7,26
|
|KRDMD
|18,01
|9.777.052.922
|% 1,75
|
|THYAO
|136,60
|5.187.233.158
|% 0,74
|
|ASELS
|50,75
|4.456.764.919
|% 3,49
|
|PETKM
|18,26
|3.575.093.101
|% 1,44
|
|EREGL
|42,34
|2.775.227.525
|% -0,56
|
|KRDMD
|18,01
|9.777.052.922
|% 1,75
|
|EKGYO
|7,25
|1.466.268.175
|% 0,14
|
|PETKM
|18,26
|3.575.093.101
|% 1,44
|
|ISCTR
|10,35
|1.565.193.531
|% 1,37
|
|ADESE
|1,91
|265.281.190
|% 4,37
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6373
|18,6401
|% 0,03
|
|Euro
|19,6079
|19,6152
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,5928
|22,7061
|% 0,21
|
|Frank
|19,7231
|19,8419
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,03
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,81
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-17,00
|
|Tam
|7.157
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.466
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,05
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45CIMSA
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 92.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 649, 185 adet işlem
-
15:43ALKA
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 294 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, KRDMD
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 51 kaybederek (% -0.77 ) 4, 343
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, VKING, GLCVY, OZSUB, YESIL, EMNIS, KRONT, SNPAM, KRDMA, INTEM