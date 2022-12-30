***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
30.12.2022 17:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Yeni Unvan
Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/12/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30718 sayılı yazısı ile "Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) "un unvanı "Hedef Portföy Zümrüt Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091552
BIST
17:435.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 36,13
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:4318,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:4320,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:431.096,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.096,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SANEL
|22,88
|10.056.410
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.494.946
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.194.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.227.275
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.190.872
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.008.512
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,75
|10.256.384.542
|% 6,72
|
|THYAO
|141,80
|6.080.965.866
|% -0,35
|
|TCELL
|38,62
|5.150.809.408
|% 1,10
|
|TUPRS
|532,50
|5.130.299.367
|% 5,13
|
|PETKM
|20,08
|4.399.694.539
|% 1,11
|
|EKGYO
|8,85
|4.254.902.197
|% 2,67
|
|DOHOL
|10,61
|3.709.861.275
|% 4,64
|
|YKBNK
|11,84
|2.860.041.694
|% -1,33
|
|PETKM
|20,08
|4.399.694.539
|% 1,11
|
|ISCTR
|12,87
|2.760.417.149
|% -0,39
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7097
|18,7167
|% 0,06
|
|Euro
|19,9974
|20,0165
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5677
|22,6809
|% 0,27
|
|Frank
|20,2474
|20,3694
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9656
|4,9905
|% 0,11
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.394
|7.453
|20,00
|
|Yarım
|3.581
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.796
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|0,90
|